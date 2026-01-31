Kosova'da Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Kosova'da Seçim Sonuçları Açıklandı

31.01.2026 15:23
28 Aralık 2025'teki seçimde Vetevendosje yüzde 51,10 oy aldı. KDTP 2 sandalye kazandı.

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimin kesin sonuçları açıklandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonundan (KQZ) yapılan açıklamaya göre, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) yüzde 51,10, Kosova Demokratik Partisi (PDK) yüzde 20,19, Kosova Demokratik Birliği (LDK) yüzde 13,24 ve Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) yüzde 5,50 oy aldı.

Kosovalı Türklerin yarıştığı siyasi parti Kosova Demokratik Türk Partisinin (KDTP) oy oranı yüzde 0,57 oldu.

Resmi sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını geçerek 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 57'sini Vetevendosje, 22'sini PDK, 15'ini LDK, 6'sını AAK kazandı.

Kosova'da çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı da şöyle oldu:

"Sırp Listesi 9, KDTP 2, Kosova Yeni Demokratik Girişimi (IRDK) 1, Sosyal Demokratik Birlik (SDU) 1, Yeni Demokratik Parti (NDS) 1, Özgürlük, Adalet ve Hayatta Kalma İçin (ZSPO) 1, VAKAT Koalisyonu 1, Mısırlı Liberal Parti (PLE) 1, Aşkali Sosyal Demokrat Partisi (PSA) 1, Birleşik Goralı Partisi (JGP) 1, Kosova Romanlarının İlerici Hareketi (LPRK) 1."

Kosovalı Türklere ayrılan 2 sandalyeyi kazanan KDTP'den Ergül Mazrek ve Fatma Taçi, gelecek dönemde mecliste milletvekili olarak yer alacak.

Kosova'da erken genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partiler arasında koalisyon kurma görüşmeleri başlayacak. Ülkede yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli meclisin 61 oyu gerekiyor.???????

Kaynak: AA

