Kosova'da Seçim Sonuçları Yeniden Sayılacak

19.01.2026 18:28
Kosova Merkez Seçim Komisyonu, 2025 erken seçim sonuçlarını yeniden sayma kararı aldı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ), 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçim sonuçlarının ülke genelinde yeniden sayılmasına karar verdi.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu, oy sayımı sırasında tespit edilen manipülasyonları görüşmek üzere başkent Priştine'de toplantı.

Toplantıda konuşan KQZ Başkanı Kreshnik Radoniqi, daha önce verilen kısmi sayım kararı sonrasında yapılan sayımların yüksek düzeyde hatalar içerdiğini ifade etti.

Komisyonda, oy manipülasyonlarının tespit edilmesi üzerine, kısmi sayımda yeniden sayılan belediyeler hariç Kosova genelinde oyların tekrar sayılması kararı alındı.

Şu ana kadarki yeniden sayımda Prizren, en büyük uyumsuzlukların tespit edildiği belediye olarak öne çıktı. KQZ, Prizren Belediyesi İlçe Seçim Komisyonu'ndaki siyasi parti temsilcilerinin görevden alınmasına da karar verdi.

Prizren'deki sandıkların yaklaşık yüzde 98'inin yeniden sayılması sonucunda, Kosova Demokratik Partisi (PDK) adaylarına yaklaşık 19 bin oyun eklendiği ortaya çıktı.

Seçimden birinci sırada çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) ve Kosova Demokratik Birliği (LDK) adaylarına ise yaklaşık 4 bin 500'er oy eklendiği belirlendi. Söz konusu partilerdeki bazı adayların ise oylarının azaldığı tespit edildi.

Kosova'da 28 Aralık 2025'te yapılan erken genel seçimde, mevcut Başbakan Albin Kurti'nin genel başkanı olduğu Vetevendosje yaklaşık yüzde 51 oy alarak seçim zaferini ilan etmişti.

Kaynak: AA

Kosova, Güncel, Son Dakika

