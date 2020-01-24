Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor - Son Dakika Magazin

Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor

6 saat önce

SAVAŞ ÖZBEY: KİMSE UYARMAMIŞBasen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister? Hadi stil danışmanını geçtim. İnsanın "Bu olmamış" diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?CENGİZ SEMERCİOĞLU: FAZLA İDDİALIHadise'nin arkadan gördüğümüz Brazilian kesimi body'si; fazla iddialı. Gereksiz iddialı.

Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor, System.String[]

SAVAŞ ÖZBEY:  KİMSE UYARMAMIŞ


Basen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister? Hadi stil danışmanını geçtim. İnsanın "Bu olmamış" diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?


CENGİZ SEMERCİOĞLU:  FAZLA İDDİALI


Hadise'nin arkadan gördüğümüz Brazilian kesimi body'si; fazla iddialı. Gereksiz iddialı. Estetikten uzak iddialı."Şimdi bunu neden yaptı" dedirtecek kadar iddialı. Kendini konuşturacak kadar iddialı. Sonuçta iddialı mı, iddialı...


ONUR BAŞTÜRK:  KAFASINA GÖRE TAKILIYOR


Hadise cümle alemle güzel kafa buluyor sosyal medyada. Poposunu sallayarak arkasını dönüp gittiği video da öyle. İşini biliyor, kafasına göre takılıyor.

Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:34 
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