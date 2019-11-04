Son Dakika Haberleri: Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"
Son Dakika Spor Koşukavak: 'İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık'

Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"

6 saat önce

- Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık.

- Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık" dedi.

Bursaspor sahasında ağırladığı Balıkesirspor'la golsüz berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Balıkesirspor'un daha kontrollü olacağını bilerek sahaya çıktık. Rakibimiz kontra atak oynadı. İkinci yarı itibariyle kazanmak için çok uğraştık. Pozisyonlar bulduk ama golü bulamadık. Gol olsa belki de maçı kazanacaktık" dedi.

Koşukavak: İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık

Yalçın Koşukavak, Balıkesirspor, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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