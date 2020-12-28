KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni boğan bir canavarla mücadele ettim" - Son Dakika

KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni boğan bir canavarla mücadele ettim"

28.12.2020 11:11
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim." dedi.

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hastanede ve evde gördüğü tedavinin ardından yenen 43 yaşındaki doktor Ali Boyacı, tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim." dedi.

Burdur Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Boyacı, yaklaşık iki ay önce halsizlik ve boğaz ağrısı şikayetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.

Test sonucu negatif çıkan evli ve iki çocuk babası 20 yıllık doktor Boyacı'nın bir süre sonra şikayetleri arttı. İshal, yüksek ateş, kollarda, baş ve yüzde kızarıklar ile nefes darlığı yaşayan Boyacı'nın ikinci kez yaptırdığı test pozitif çıktı.

Boyacı'nın tedavisi üç günlük hastane sürecinin ardından evinde devam etti. Hastalık sürecinde yoğun nefes darlığı yaşayan Boyacı, tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Ali Boyacı, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

"Nefesim yetmiyordu"

Yaşadığı zorlu günleri AA muhabirine anlatan Boyacı, salgının başından beri endişe içinde çalıştıklarını, virüsün bulaşmaması için çok dikkat ettiğini söyledi.

Hastanede iki kardiyolog bulunduğundan sık sık yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Boyacı, hastaların kalp masajı ve entübasyon işlemlerini yaparken virüsün bulaştığını düşündüğünü dile getirdi.

Durumu kötüleşince bir süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan Boyacı, "İnanın 200 metrelik mesafeye dinlene dinlene gitmek zorunda kaldım. Nefesim yetmiyordu. Nefesimi kesen, nefes almama engel olan, beni boğan bir canavarla mücadele ettim." dedi.

Hastalarında gözlemlediği nefes darlığı şikayetini kendisinin de şiddetli yaşadığına dikkati çeken Boyacı, evde tam izolasyon sağlayarak hastalığı ailesinden kimseye bulaştırmadığını kaydetti.

- Çocuklarıyla balkondan balkona görüşerek hasret giderdi

Boyacı, evde bile eşiyle hep maske taktıklarını, çocuklarının kayınvalidesinde kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onlarla komşu olduğumuz için çocuklarla balkondan balkona görüşerek bir nebze de olsun hasret gideriyorduk. Bu hastalığın semptomları kişiden kişiye çok değişkenlik gösteriyor. Herkeste tat ve koku kaybı olurken bende ise yemekleri aşırı tatlı veya tuzlu algılama şikayetleri oldu. İnsanlar kendilerinde anormal değişiklikler gördüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvursunlar. Lütfen herkes tedbirlere uysun. Bazen hastalarımız muayeneye geldiklerinde maskesini indiriyor, lütfen dikkat etsinler. Maskeyi konuşurken dahi indirmemeliyiz. Acı çekiyoruz, birçok meslektaşımız vefat etti, üzülüyoruz. Aşıya güven duyulmalı. Ben tedaviyle iyileştim ama salgının bitmesi için aşıdan başka bir çözüm yok."

"Bir ay kabusa dönüştü"

Boyacı'nın eşi aynı hastanenin Anestezi Uzmanı Doktor Başak Boyacı da salgının başından beri solunum sıkıntısı yaşayan hastalara nefes olmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgının şakası olmadığını, tedbirlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Boyacı, şunları kaydetti:

"Eşimin de hastalığa yakalanmasıyla geçirdiğimiz bir ay kabusa dönüştü. Salgın başladığından beri 10 yaşındaki kızım anneannesiyle yaşıyor. Büyüklerimizle görüşemiyoruz, onları da korumaya çalışıyoruz. Dört yaşındaki küçük çocuğumla başlarda birkaç ay ayrı kaldık. Çocuklara bunu anlatmak daha zor. Eşim hastalığında her gün bizim balkonun altına gelip 'anne, baba' diye bağırıyorlardı. O dönemde ben çocuklarımız ve yakınlarımızla hastanedeki gibi tulum ve siperliğimizi giyerek görüşüyordum."

Aşı yaptıracağını belirten Boyacı, "Aşıya karşı olanlar, yoğun bakımdaki hastaları 10 dakika görse fikirleri değişir." dedi.

Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji bölümü, Hastane, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Beni boğan bir canavarla mücadele ettim' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Acun Ilıcalı'nın "O Ses Yılbaşı" programında sahne alacak Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor NBA rekorunun kırıldığı maçta Mavericks, Clippers'ı 51 sayı farkla mağlup etti Profesörden korkutan kuraklık uyarısı: Sivrisineklerin artışıyla hastalıklar çoğalabilir İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi Hırsız tarafından bıçaklandığını söyleyen adamın, kendi kendini yaraladığı ortaya çıktı Son Dakika! Hakkari'de yolcu minibüsüyle tır çarpıştı: 4 ölü, 5 yaralı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım Mutasyona uğrayan koronavirüs bulaşan İngiliz konuştu: Üçüncü günde hayatımdaki en korkunç baş ağrısı ile uyandım         
10:51
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,51'den işlem görüyor         
10:25
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu Ördek avlayan kişiyi affetmeyen ekipler, 2 bin TL'lik cezayı eline tutuşturdu         
10:14
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları! Hayvanların otladığı yerdeki tahribat yürekleri sızlattı         
09:43
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı Asgari ücret zammı belli oluyor! Komisyon karar vermek için son kez toplandı         
08:29
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu MasterChef'te Türkiye'de finalistler belli oldu! Yarışmaya veda eden isim gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor         
19:41
Rus medyasında gündem Türkiye! Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 11:16:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Beni boğan bir canavarla mücadele ettim" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei