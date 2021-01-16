Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliğinin sahadaki gücü: "Beyaz melekler" - Son Dakika

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ön saflarda yer alan 265 filyasyon ekibi, sanayici-devlet iş birliğinde hazırlanan sağlık paketlerini, hasta ya da temaslı kişilere ulaştırıyor.

Tekirdağ'da Kovid-19 ile mücadelede pozitif vakalar ile temaslıların tespiti, izolasyona alınması ve ilaç temini amacıyla 121 doktorun yanı sıra aralarında diyetisyen, eczacı, diş doktoru gibi sağlık çalışanının da olduğu 265 filyasyon ekibi, çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte yaklaşık 10 aydır faaliyet gösteren ve "avcı gibi" iz süren ekipler, bugüne kadar 220 binin üzerinde filyasyon çalışması yaparak salgınla mücadelede etkin rol oynadı.

Görev yaptıkları bölgelerde önce koordinasyon merkezine gelen ekipler, hijyenlerini sağladıktan sonra koruyucu kıyafet, maske, siperlik ve eldiven takarak göreve hazır hale geliyor.

Bölgedeki sanayici ve fabrika sahiplerinin dezenfektan ve torba desteğiyle içinde ilaç, maske ve bilgilendirme broşürlerinin bulunduğu paketleri alan ekipler, virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla vaka tespit edilen evlere ziyarette bulunuyor.

Kullandıkları araçları dezenfekte ederek virüsün dışarıdan bulaşmasına karşı da önlem alan ekipler, filyasyon yaptıkları yerlerde hastalığa bulaşanların durumlarının tespiti ve ilaç yardımının yanı sıra temaslıların tespitini de yaparak sistemin hızla çalışmasını sağlıyor.

Belirtisi olan kişilerden örnek de alan "beyaz melekler", salgının yayılmasının önüne geçmek için etkin şekilde mücadele ediyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AA muhabirine, koronavirüsle mücadelede devlet-millet iş birliğinin sergilendiğini söyledi.

Kalkan, "Bölgemizde hizmet üreten sanayicilerimiz, fabrikatörlerimiz bez torbalar ve dezenfektan hazırladılar. Filyasyon ekiplerimiz, torbalar içerisinde hem devletimizin verdiği ilaçları hem Valiliğimizce temin edilen maskeleri ilgili kişilere götürerek 'geçmiş olsun' diyorlar." dedi.

Kalkan, ekiplerin bir bütün halinde çalıştıklarını ve laboratuvardan test sonuçlarının çıktığı andan itibaren hızlı şekilde evlere gidildiğini söyledi.

Ekiplerin gerektiğinde semptom taşıyanlardan sürüntü örneği aldığını anlatan Kalkan, "Bu anlamda başarılı bir izolasyon çalışması sergilemekteyiz. Sahada presimiz sürmekte ve böylece izolasyondan mümkün olduğu kadar azami şekilde istifa etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kalkan, vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşımız, devletimizin kendilerine gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyor. Bu küçük jestler bugünlerde çok anlamlı. Arkadaşlarımızın da ilginç anıları oluyor ama sahada büyük bir memnuniyet gözlüyoruz. Bu çalışmayı bir ekip içerisinde bütün kurumlarımızın desteğiyle sürdürmekteyiz. Özel sektörden de kamu kurumlarından da olağanüstü bir iş birliği örneği sergilenmekte. Başta sağlık çalışanlarımız cansiparane bir seferberlik ruhu içerisinde bu çabayı gösteriyor."

"İnsanlar lütfen kurallara uysunlar"

Filyasyon ekibinde görevli diş doktoru Metin Öztürk ise ekiplerin vardiya sitemiyle çalıştığını belirterek, "Vakaların azalmasıyla mesailerimizde de bir azalma var. Bu yüzden mesailerimiz biraz rahat geçiyor ama insanlarımızda lütfen bu rahatlık olmasın ve kurallara uysunlar." diye konuştu.

Öztürk, saat 08.00'de göreve başladıklarını mesai bitince başka bir ekibin görevi devraldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'ne hasta isimleri düşüyor. Bilgi düştükçe herkes mahallesine dağılıyor ve evlere giderek filyasyonlarını yapıyoruz. Temaslıları varsa onları belirliyoruz, bilgi veriyoruz, belirtileri varsa onlardan PCR alıyoruz ve ilaçları bırakıyoruz. Vatandaşlara kurallara uymaları gerektiğini, ilaç kullanması gerekenlere ilaçlarını kullanmalarını, evde kalmalarını ve başka kişileri kabul etmemelerini söylüyoruz. Vatandaşlar genelde kurallara uymaya gayret ediyorlar, bu da bizi memnun ediyor."