Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden "maske, mesafe, hijyen" çağrısı - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden "maske, mesafe, hijyen" çağrısı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavi gördükleri hastanede 9 gün arayla hayatını kaybeden Halis ve Hasan Sarı kardeşlerin aile bireyleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine vurgu yaptı.

Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavi gördükleri hastanede 9 gün arayla hayatını kaybeden Halis ve Hasan Sarı kardeşlerin aile bireyleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının önemine vurgu yaptı.

Çatak Mahallesi'nde yaşayan Sarı ailesinin fertlerinde, 8 Ağustos'ta gerçekleştirdikleri düğün töreni sonrası Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

Bunun üzerine farklı zamanlarda test yaptıran Sarı ailesinden yaklaşık 20 kişiye, Kovid-19 pozitif tanısı kondu. Bu kişiler tedavi için gerekli ilaçları verilerek evlerinde izole edildi.

Halis Sarı (88) durumunun ağırlaşması üzerine götürüldüğü Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ardından başka bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Sarı'nın kardeşi Hasan Sarı'nın (80) da yapılan test sonucunda Kovid-19'a yakalandığı anlaşıldı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Hasan Sarı 12 Eylül'de, Halis Sarı ise 21 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybetti. İki kardeşin cenazeleri, Çatak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında yan yana defnedildi.

5 çocuk babası Halis Sarı'nın oğlu Mehmet Sarı, AA muhabirine, katıldıkları düğünün ardından aileden 20 kişinin hastalık belirtileri göstermeye başladığını söyledi.

Her birinin ayrı yerlerde karantinada kaldıklarını belirten Sarı, 28 Ağustos'ta hastaneye yatırılan babasının 24 gün hastanede kaldığını ve 21 Eylül'de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sarı, babasının hastaneye başvurusundan 5 gün sonra, düğüne katılmayan ancak bir arada oldukları amcasının testinin pozitif çıktığını kaydederek, "Hasan amcam 14 gün hastanede yattı. Hastalık çok hızlı seyretti. Hastalık ailede herkese geçti. Çocuklarımıza da bulaştı. Düğünde damada bulaştı, gelin negatif çıktı." dedi.

Devlet büyüklerinin her gün maske, sosyal mesafe ve temizlik mesajı verdiğine değinen Sarı, bu konulara herkesin uymasını istedi.

"Bu hastalığın köyü kenti yok"

Sarı, bu uyarılara uyduklarını ancak katıldıkları düğünde virüsün kendilerine bulaştığını belirterek, "Birine bulaştı, fark edilemeden diğerlerimize yayıldı. Bu hastalığın köyü kenti yok. Bir tarafa girdiği zaman her yere geçiyor. Mahallemizde şu anda yine hastalarımız var." diye konuştu.

Cenazelerini de koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla duyurmadıklarına işaret eden Sarı, insanların bu tür günlerde dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sarı, "Toplumu bir araya getirmekten uzak durmalıyız, halkın sağlığı için dikkat etmeliyiz. Bu hastalığı beraber atlatacağız, beraber kovacağız. 1-2 kişinin gayreti ile olmaz bu iş. Hep beraber tek vücut olup bu hastalığı yenmemiz gerekiyor." dedi.

Hasan Sarı'nın 7 çocuğundan biri olan Hüsne Sarı ise hem babasını hem de kayınpederi olan amcasını kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi.

Eşinin ailesinin üst katında oturduklarını aktaran Sarı, "Ben 4 gün çok ağır hasta oldum, 14 gün de evde karantina altındaydık, iyileştim. Çok zor ve acı, iki büyüğümüzü birer hafta arayla üst üste kaybettim." ifadesini kullandı.

Sarı, maske kullanımına özen gösterilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısında bulundu.

"Herkes üzerine düşeni yapacak"

Halis ve Hasan Sarı'nın 67 yaşındaki kardeşi İsmail Sarı, maske kullanımına daha fazla özen gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Herkesin uyarı beklemeden kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Bir doktor, bir hemşire ne yapsın, bizim sağlığımız için çalışıyor. Sen de maskeni takmadan sokakta gezersen nasıl önüne geçilecek? Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz iki acıyı üst üste yaşadık. Biz hep beraberdik, gittiğimiz yere beraber giderdik, şimdi ayrıldık. Kurallara uyarak inşallah bu hastalığı yeneceğiz."

Hasan Sarı, Ağustos, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Sarı ailesinden 'maske, mesafe, hijyen' çağrısı - Son Dakika

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