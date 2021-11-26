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Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı - Son Dakika

Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı

26.11.2021 11:09
Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 2 yıldır dünyanın gündeminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ağız ve diş sağlığına da önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, 2 yıldır dünyanın gündeminde olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ağız ve diş sağlığına da önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunçdemir, AA muhabirine, ağız diş sağlığının öneminin yeteri kadar kavranmadığını, insanların 50-60 yaşına geldiklerinde dişlerini kaybedecekleri algısı olduğu için ağız ve diş sağlığına gerekli önemi vermediğini ifade etti. Tunçdemir, artan karbonhidrat ve paketli gıda tüketiminin de ağız ve diş sağlığı için tehdit olduğunu söyledi.

Tunçdemir, ağızda kalan yemek artıklarının aside dönüşmesiyle dişlerde çürük oluştuğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Hasta günde 4 sefer dişlerini fırçaladığını söylüyor ama ben muayene ediyorum, dişlerin sadece ön yüzeyini fırçalamış, arka yüzeyine fırça değmemiş. Her fırçalamada en az 2-3 dakika dişlerin her yüzünü fırçalamamız lazım. Bir bakıyoruz, 15-20 saniye fırçalama var. Dolayısıyla etkin fırçalamayı bilmiyoruz. Fırçalamayı yapsak bile her akşam kullanmamız gereken diş ipini kullanmıyoruz. Diş ipi kullanmak dişlerin arasını temizlediği için günde 10 sefer de dişlerimizi fırçalasak aralara fırça girmeyeceği için mutlaka oralardan çürük başlayacak, ağız kokusu, diş eti kanaması ve benzeri rahatsızlıklarla kendisini gösterecek."

"Kovid-19 ağız ve diş sağılığını da olumsuz etkiledi"

Diş uykudan uyandıracak kadar ağrı yapmadan diş hekimine gidilmediğini söyleyen Tunçdemir, Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkilediği gibi ağız diş sağlığının da ihmal edilmesine neden olduğunu vurguladı.

Tunçdemir, Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü andan itibaren insanların hekime gitmekten çekindiğini hatırlatarak, "Bu dönemde ağız ve diş sağlığı inanılmaz derecede bozuldu ve rahatsızlıklar inanılmaz ilerledi." dedi.

Diş sağlığı problemlerine neden olan bakterilerin aynı zamanda sistemik hastalıklara da ol açtığını belirten Tunçbilek, kalp, böbrek, üst solunum yolu enfeksiyonu, hamileliklerin sonlanması ve düşük ağırlıklı doğumların nedeninin ağızdan başladığını dile getirdi.

Tunçdemir, Kovid-19 salgını nedeniyle ağız ve diş sağılığı bozulduğu için sistemik hastalıklarda da artış olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Dursun Ali Şirin ile Hamidiye Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özçelik tarafından 25-60 yaş arasındaki 1500 Kovid-19 hastası üzerinde arasında yapılan bir çalışmada, ağız diş sağlığı problemi olan, ağız hijyenine dikkat etmeyen hastaların Kovid-19'u çok daha ağır atlattığı, birçoğunun entübe edilmek zorunda kaldığı, yoğun bakıma yatırıldığı ifade edilmiş. Buradan şu sonucu çıkartabiliriz, hastalığa kolay yakalanma riskini arttırıyor. Ağız içinde bir enfeksiyon başladığı zaman vücut bağışıklık sistemi azaldığı için dış uyaranlara açık hale geliyor. Dolayısıyla Kovid-19'a yakalanma ihtimali artıyor, kişi hastalığa yakalandığı zaman daha ağır atlatıyor. Ağız diş sağlığına özellikle bu dönemde çok dikkat etmek lazım."

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 için maske, mesafe ve hijyen kurallarını vurguladığını hatırlatan Tunçdemir, şunları dile getirdi:

"Diş hekimi olarak 'Dişlerinizi fırçalayın.' ilavesi yapmak istiyorum. Evden çıkarken ve eve geldiğimiz zaman etkili bir şekilde dişleri fırçalarsak virüsleri ağız ortamından uzaklaştıracağımız için kendimizi koruduğumuz kadar aynı zamanda yakınlarımızı da koruruz diye düşünüyorum. Çünkü eve girince maskelerimizi çıkartıyoruz. Kovid-19 en fazla solunum yoluyla, havadaki damlacıklarla bulaşıyor. Biz ağız hijyenine ne kadar dikkat edersek, ağız sağlığımız korunduğu gibi kendimizi ve yakınlarımızı da Kovid-19'a karşı koruyacağımıza inanıyorum."

Tunçdemir, kontrol için 6 ayda bir diş hekimine gidilmesi, günde 3 sefer etkili bir şekilde dişlerin fırçalanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı

Diş Hekimliği Fakültesi, Öğretim Üyesi, Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı - Son Dakika


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