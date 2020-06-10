Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düzenlenen ""Kovid-19 Sürecinde Yelken" toplantısının konuğu Bahçeşehir Üniversitesi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Başkanı Vedat Can Baltalı ve yönetim kurulu üyeleriyle on-line bir toplantı yaptığı belirtildi.

Federasyonun icra kurulu üyelerinin de katıldığı ve Türkiye Yelken Federasyonu On-line Faaliyet Platformu üzerinde gerçekleşen toplantıda, pandemi sürecinde kulüplerin yelken programlarını nasıl uygulayacakları konusunun görüşüldüğü kaydedildi.