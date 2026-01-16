Köy Gençleri Kış Eğlencesinde Kayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Köy Gençleri Kış Eğlencesinde Kayıyor

16.01.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da gençler, traktör lastikleriyle kayarak kar yağışını keyifli hale getiriyor.

Kastamonu'da köyde yaşayan gençler, kar yağışının ardından traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle kayarak eğleniyor.

Devrekani ilçesine bağlı Alçılar köyünde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Köyde yaşayan gençler, soğuk kış günlerinde kendi aralarında çeşitli etkinlikler yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Traktörün arkasına bağladıkları lastiğin üzerine oturan gençler, kayarak eğleniyor. Zaman zaman da hazırladıkları kızakları çıkaran gençler, köyün yüksek yerlerinden kayıyor.

Köyde yaşayan gençlerden Gürsoy Yaldız, AA muhabirine, çiftçilikle uğraştıklarını söyledi.

Kışı köyde geçirdiklerini belirten Yaldız, "Hayvanlarımızla ilgileniyoruz, yapılacak işleri yapıyoruz. Kışın fazla işimiz olmadığı için kar yağdığında genelde kayıyoruz. Gençler olarak traktör lastiğinden kızak yaptık. Bunu traktörün arkasına bağlıyoruz. 3-4 kişi üzerine biniyoruz." dedi.

Gençlerin bu aktiviteyi çok sevdiğini dile getiren Yaldız, "Kışın başka yapılacak bir aktivite olmadığı için bunu yapıyoruz. Çok fazla başka yere de gidemiyoruz. Dışarı çıkamadığımız için kar yağışını eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Emre Yaldız ise köyde çiftçilikle uğraştıklarına işaret ederek, "Köyde kahvehane yok, yapacak etkinlik yok. Köyde genç nüfus da çok. Biz de kızaklarla kayıyoruz. Traktöre bağlıyoruz, önüne tahtadan bir aparat yaptık, yolda kar olduğunda yolu da açsın diye. Sonra küçük kızaklar yaptık, onlarla da kayıyoruz. Bu şekilde köyde vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymak isteyenleri köylerine davet eden Yaldız, "Kar donduğu zaman üstünden dağlardan da kayıyoruz. O zaman daha eğlenceli oluyor. Büyük kızak yaptık, kar donduğu zaman onu çıkartıyoruz. Hatta fazla kar olmadığında köyümüzün yolunu kendimiz açıyoruz." diye konuştu.

Barış Yüce ise yoğun kar alan bir köy olduklarını vurgulayarak, "Köyümüze 1-1,5 metre kar yağdığı oluyor. Boş günlerimizde havalar açınca kızaklara biniyoruz. Lastikten kızak yaptık, üstünde kayıyoruz. Birlikte bir şeyler yapınca sohbet, dayanışma, kaynaşma ve dostluk oluyor. Birlikte çok güzel eğleniyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Gençleri Kış Eğlencesinde Kayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
10:53
Derya Çayırgan’ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Derya Çayırgan'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:15:20. #7.11#
SON DAKİKA: Köy Gençleri Kış Eğlencesinde Kayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.