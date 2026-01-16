Köy Gençleri Kış Eğlencesinde Kayıyor

Kastamonu'da köyde yaşayan gençler, kar yağışının ardından traktörün arkasına bağladıkları lastiklerle kayarak eğleniyor.

Devrekani ilçesine bağlı Alçılar köyünde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Köyde yaşayan gençler, soğuk kış günlerinde kendi aralarında çeşitli etkinlikler yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

Traktörün arkasına bağladıkları lastiğin üzerine oturan gençler, kayarak eğleniyor. Zaman zaman da hazırladıkları kızakları çıkaran gençler, köyün yüksek yerlerinden kayıyor.

Köyde yaşayan gençlerden Gürsoy Yaldız, AA muhabirine, çiftçilikle uğraştıklarını söyledi.

Kışı köyde geçirdiklerini belirten Yaldız, "Hayvanlarımızla ilgileniyoruz, yapılacak işleri yapıyoruz. Kışın fazla işimiz olmadığı için kar yağdığında genelde kayıyoruz. Gençler olarak traktör lastiğinden kızak yaptık. Bunu traktörün arkasına bağlıyoruz. 3-4 kişi üzerine biniyoruz." dedi.

Gençlerin bu aktiviteyi çok sevdiğini dile getiren Yaldız, "Kışın başka yapılacak bir aktivite olmadığı için bunu yapıyoruz. Çok fazla başka yere de gidemiyoruz. Dışarı çıkamadığımız için kar yağışını eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Emre Yaldız ise köyde çiftçilikle uğraştıklarına işaret ederek, "Köyde kahvehane yok, yapacak etkinlik yok. Köyde genç nüfus da çok. Biz de kızaklarla kayıyoruz. Traktöre bağlıyoruz, önüne tahtadan bir aparat yaptık, yolda kar olduğunda yolu da açsın diye. Sonra küçük kızaklar yaptık, onlarla da kayıyoruz. Bu şekilde köyde vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymak isteyenleri köylerine davet eden Yaldız, "Kar donduğu zaman üstünden dağlardan da kayıyoruz. O zaman daha eğlenceli oluyor. Büyük kızak yaptık, kar donduğu zaman onu çıkartıyoruz. Hatta fazla kar olmadığında köyümüzün yolunu kendimiz açıyoruz." diye konuştu.

Barış Yüce ise yoğun kar alan bir köy olduklarını vurgulayarak, "Köyümüze 1-1,5 metre kar yağdığı oluyor. Boş günlerimizde havalar açınca kızaklara biniyoruz. Lastikten kızak yaptık, üstünde kayıyoruz. Birlikte bir şeyler yapınca sohbet, dayanışma, kaynaşma ve dostluk oluyor. Birlikte çok güzel eğleniyoruz." dedi.