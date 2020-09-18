Fedakar öğretmen öğrencileri için poşetten ödev çantası hazırladı - Son Dakika

Fedakar öğretmen öğrencileri için poşetten ödev çantası hazırladı

Bingöl'deki bir köy okulunda müdür ve öğretmen olarak görev yapan Ozan Akbulak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmak için ödev takibi için "askıda poşet" uygulamasını hayata geçirdi.

Bingöl'deki bir köy okulunda müdür ve öğretmen olarak görev yapan Ozan Akbulak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmak için ödev takibi için "askıda poşet" uygulamasını hayata geçirdi.

Merkez Sancak beldesi Akbudak Köyü İlkokulunun tek öğretmeni Akbulak, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini Kovid-19 salgınından korumak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

7 öğrencisi için her gün köye giden Akbulak, evde hazırladığı ders notlarını ve soruları okulun duvarına her bir öğrencisi adına astığı poşetlere bırakıyor.

Öğrenciler de poşetlerdeki kendi adlarına bırakılan notları ve testleri alıp evlerinde çalışıyor. Ardından yaptıkları ödevi öğretmenlerinin kontrol etmesi için duvardaki poşete bırakarak okuldan ayrılıyor.

Poşetlere hem ödev hem de küçük hediyeler bırakıyor

Akbulak AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yöntemle Kovid-19 sürecinde öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmaya çalıştığını söyledi.

Ozan Akbulak, sürecin başında öğrencilerinin EBA'dan dersleri takip etmeleri için de bizzat evlerine giderek televizyonlarından gerekli ayarlamaları yaptığını dile getirdi. EBA aracılığıyla aldıkları eğitime ilave olarak da çocukların günlük işlenen dersleri tekrar etmeleri için notlar ve testler hazırladığını, bunları öğrencilere ulaştırmak için de okulun duvarına kendi isimleri ile poşet bıraktığını anlatan Akbulak şöyle devam etti:

"Öğrenciler ödevlerini buradan günlük olarak gelip alıyor ve bir önceki günün ödevini de bırakıyor. Ödevlerini aldıkları için çocuklara küçük hediyeler de veriyorum. Bu şekilde ödev kontrolü ve ders tekrarı yapmalarını sağlıyoruz." dedi.

Poşetlere bıraktığı notlarla pandemiye ilişkin velileri de bilgilendiriyor

Duvara asılı poşetlere öğrenciler için ders notlarının yanı sıra veliler için de salgına yönelik uyulması gereken tedbirleri içeren bilgilendirme notlarını bıraktığını anlatan Akbulak, "Velilerimizle de iletişim halindeyiz. Bakanlığımızın yayımladığı pandemiye yönelik el yıkamadan tutun da diğer tedbirleri de içeren bilgilendirme yazılarını velilerimize gönderiyoruz. Bakanlığımızın el kitapçıklarını paylaşarak veli ve öğrenci ile iletişim halinde bu dönemi en yüksek verimlilik ve en düşük risk ile tamamlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Okuldan uzaklaşmamalarını sağlamaya çalışıyorum"

"Bu yöntemle öğrencilerin okuldan uzaklaşmamalarını ve eğitimden geri kalmamalarını sağlamaya çalışıyorum." ifadesini kullanan Akbulak, şunları kaydetti:

"7 öğrencimiz var farklı sınıflardan. Öğrenciler bu şekilde ödevlerini gördüklerinde, kaynaklarını getirdiğimde çok mutlu oluyorlar, hem beni gördükleri için hem de okul ortamına geldikleri için. Okul atmosferini de yaşıyorlar. Bu poşetleri aslında evlerinin önüne asarak yapmayı planladım ancak okuldan uzaklaşacaklarını düşündüm. Hem okulu görüyorlar hem de bana uzaktan da olsa yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar. İletişimimiz bu şekilde devam ediyor."

Fedakar öğretmen öğrencileri için poşetten ödev çantası hazırladı

Eğitim Bilişim Ağı, Bingöl, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fedakar öğretmen öğrencileri için poşetten ödev çantası hazırladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Komşular arasında çıkan "Gürültü yaptın" tartışmasında kan döküldü Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu         
17:15
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor         
17:04
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir         
16:32
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 18:03:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fedakar öğretmen öğrencileri için poşetten ödev çantası hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei