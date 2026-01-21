Köyde Güzellik Var Projesi - Son Dakika
Köyde Güzellik Var Projesi

Köyde Güzellik Var Projesi
21.01.2026 10:08
İsmail Kızıl, köylere giderek kız çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor, mutluluk amaçlıyor.

Eskişehir'de kadın kuaförü olan İsmail Kızıl, başlattığı 'Köyde Güzellik Var' çalışması ile köylere giderek 7 ila 13 yaş grubundaki kız çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor.

Yaklaşık 40 yıldır kadın kuaförü olan 59 yaşındaki İsmail Kızıl, fırsatı oldukça Eskişehir'in farklı köylerine giderek kız çocuklarını ücretsiz tıraş etmeye başladı. Şu anda tek başına yürüttüğü faaliyetlerini ilerleyen tarihlerde daha da kapsamlı hale getirmeyi planlayan Kızıl'ın anlamlı çalışması görenlerin takdirini topladı.

"Çocukların mutlu olmasını amaçlıyorum"

Konuyla ilgili detaylara değinen İsmail Kızıl, "Köylere ne zaman gitsem oradaki çocuklar bana, 'Saçımı keser misin?' diyorlardı. Yıllar sonra böyle bir işe girdim ve 'Köyde Güzellik Var' isimli bir çalışma başlattım. Kendi imkanlarım ile köylere gidip, oradaki çocukların saçlarını kesiyorum ve herhangi bir ücret almıyorum. Kendi mesleğimle ilgili olduğu için öncelikle kız çocuklarından başladım. Proje büyürse erkek çocukları da olur, yaşlılar da olur ama şu an sınır koydum, çünkü tek başıma çalışıyorum. İlk etapta çocukların mutlu olmasını amaçlıyorum. Erkek çocuklarını babaları bir şekilde kollarından tutup berbere götürebiliyorlar ama kız çocukları bu konuda biraz daha muzdarip. Bu sebeple böyle bir şey yaptım. Çalışmalarımı sosyal medyada paylaşarak sesimi duyurmaya çalışıyorum, çünkü iyilik paylaştıkça çoğalıyor. Ailelerden aldığımız geri dönüşler de olumlu" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
