Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde ki alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, köylerde ki alt ve üstyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların bittiğinde de köylerin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.


Karabük merkez ve ilçelerinde bulunan tüm köylerde, alt yapı ve üst yapı sistemlerinde sorun yaşanmaması için gayretli bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Uzun, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında, işlerimizin aksamamasına dikkat ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğümüz dahil olmak üzere tüm birimlerimiz ilimiz merkez ve ilçe köylerinde özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" dedi.


Her yıl belirlenen programlar çerçevesinde çalışmalara başlandığını ve hedeflere ulaşıldığını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:


"Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü olarak 2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılında ihale ile alınan yaklaşık 50 bin metre içme suyu ve kanalizasyon borusunun bu yıl yaklaşık 10 bin metresi yer altına döşendi. Su deposu ve ihalesi yapılacak yerlerin depo zemin çalışmaları hazırlanıyor. Güneş enerjisi sistemi çalışmaları devam ediyor, sondaj çalışması yapılacak yerlerin jeofizik etütleri yapılıyor. İl genelindeki köylerimizde; su tıkanıklığı arızası, menfez, kolektör hattı, kanalizasyon hattı, içme suyu isale hattı çalışmaları gibi birçok alanda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bunların yanı sıra anlık arızalara da zamanında müdahale ederek vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz."


Yapılan bu işlerin hepsinin ekip ve koordineli bir şekilde çalışmayla gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Uzun, "Tüm birimlerimiz kendi içerisinde sistemli bir çalışma var. Güzel bir ekip ruhu disiplini ile çalışan tüm personellerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Koronavirüs, Mehmet Uzun, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika

Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı
Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü Şanlıurfa'da çöl varanı görüldü         
17:35
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi         
17:22
Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri Birçok ilde vakalar artarken Antalya'dan sevindiren haber geldi! En güvenilir illerden biri         
17:13
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu 19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu         
17:10
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak         
17:07
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı 70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı         
16:56
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi         
16:53
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak         
16:36
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da         
16:32
Paris'te insanlık ayıbı! Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar         
16:26
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu         
16:25
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor         
16:16
Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı Çaldıkları motosiklet kasklarını internette satan şahısları polis kıskıvrak yakaladı         
16:11
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı         
16:04
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı         
15:57
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi         
15:50
Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı Eğildiği sırada kalçası görünen ünlü oyuncu Matthew Perry, sosyal medyayı birbirine kattı         
15:47
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı         
15:42
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti         
15:33
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti         
15:14
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması         
15:14
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik         
15:12
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu         
15:11
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı         
15:09
HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:52
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi         
14:52
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi         
14:51
Seren Serengil'den Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden         
14:47
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı         
14:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 17:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylerde altyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]