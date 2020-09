Koyulhisar Kaymakamı Doğan'dan esnaf ziyareti - Son Dakika

Koyulhisar Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti.

Kısa süre önce Kaymakamlar kararnamesiyle ilçeye atanan Doğan, kurum amirleriyle pazar yeri esnafı ve Koyulhisar Oto Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Her zaman halkla iç içe olacaklarını ifade eden Doğan, "Devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır." dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınına da değinen Doğan, esnaflardan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmelerini istedi.

Küçük Sanayi Sitesi esnafları, Doğan'dan sanayi sitesine bir banka şubesine ait ATM cihazı kurulması talebinde bulundu.