Son Dakika Haberleri: Kozaklı'da Girdap Banyosu Hizmete Girdi

Kozaklı'da Girdap Banyosu Hizmete Girdi

2 saat önce

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde girdap banyosu ünitesi açıldı.

Kozaklı'da Girdap Banyosu Hizmete Girdi, System.String[]
Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde girdap banyosu ünitesi açıldı.


Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin hizmet kalitesini arttırmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha eklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Hastanemiz whirlpool (girdap banyosu) ünitesi açarak, hastalarımızın hizmetine sunmuştur." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:40 Kaynak: AA

Kozaklı, Güncel
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