Kozan'da çocuklara tişört dağıtıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kırsal mahallelerdeki çocuklara üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk portresi bulunan tişörtler dağıtıldı.

Tapan ve Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gökmen Sarıtaş, yaptığı açıklamada, "Gülmek en çok bu meleklere yakışıyor" sloganıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi onları mutlu edebilmek için hazırladıkları tişörtleri Kozan'ın çeşitli mahallerindeki çocuklara dağıttıklarını söyledi.

Sarıtaş, bu etkinlikte kendilerine destek olan Dr. Aydın Kaplan, öğretmenler Özlem Yaşar, Mustafa Yaşar, Mehtap Kardurak, Fatma Can Sarıtaş, Ali Boztosun, Fatma Karadurak ve Füsun Karataş'a teşekkür etti. - ADANA