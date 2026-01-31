Kozan'da Güvenli Hayat Eğitimi - Son Dakika
Kozan'da Güvenli Hayat Eğitimi

Kozan\'da Güvenli Hayat Eğitimi
31.01.2026 11:12
Kozan'da polis, siber suçlar ve şiddete karşı bilgilendirme yaparak dolandırıcılığa dikkat çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara yönelik "güvenli hayat" bilgilendirmesi yaptı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri okullarda, kahvehanelerde, kafelerde hem esnafın hem de vatandaşlara siber suçlar ve şiddet karşı alınabilecek tedbirlere karşı uyardı. Bilgilendirme çalışmasında telefon ve internet dolandırıcılarının son yöntemleri tek tek anlatıldı. Ekipler, "Kendini polis, savcı veya asker olarak tanıtanlara itibar etmeyin" uyarısı yaptı.

Ekipler, dolandırıcılık suçları dışında kadına yönelik şiddete karşı KADES ve uyuşturucuyla mücadeledeki "UYUMA" uygulamasını vatandaşların telefonlarına indirmelerine yardımcı oldu.

Esnaf Nur Figan Menteş çalışmanın vatandaş ve gençler için uyarıcı ve önleyici nitelikte olduğunu kaydederek ekiplere teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kozan, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kozan'da Güvenli Hayat Eğitimi - Son Dakika

