Kozan'da Pazar Eleştirisi: Fiyatlar Yüksek!

11.01.2026 11:33
Kozan'da vatandaşlar ve esnaf pazar fiyatlarını eleştiriyor, geçim sıkıntısı artıyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde semt pazarına giden vatandaşlar ürünleri alamamaktan, esnaf ise satış yapamamaktan dert yandı. Bir esnaf, "Emeklilerimiz 'Turptan birer tane, havuçtan ikişer tane, limondan bir tane kat' diyor. Marulun fiyatını söylediğimde, 'Küçüğü yok mu?' diyor. Millet geçinemiyor, durum kötü" dedi.

Kozan'da semt pazarına giden vatandaşlar pahalılıktan, esnaf ise satış yapamamaktan yakınıyor. Pazarda çaycılık yapan Sıtkı Apuhan, şöyle konuştu:

"7 yaşımdan 55 yaşıma kadar çalıştım, beş nüfusa bakıyorum, emekçiyim. Emekli olamadım. Çayı 10 liradan satıyorum. Çay, şeker, tüp, işçi kurtarmıyor ama yapacak bir şey yok, ekmek parası için mecbur uğraşıyoruz. Çay 250 lira, tüp bin lira, şekerin kilosu 50 lira. Geçinmek çok zor, bu şartlarda çok zor."

"Hep çare arıyoruz"

Bir emekli vatandaş ise "Maaşımız arttı, çok bile. Devlet çok arttırıyor. Doya doya harcıyorum, çeyrek bile alıyorum. Normal geziyoruz, hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş da, "Ben yevmiyeciyim, ne iş bulursam ona gidiyorum, diğer günler boş. Pazara geliyorum, tane tane alıyorum. Evde kaç tane horanta (ev halkı) varsa birer tane alıp onlara götürüyoruz anca. Fiyatlar el yakıyor. Domates 100 lira, elma 80 lira. Millet ne yapacak, ne edecek şaşırdık. Hep çare arıyoruz" diye konuştu.

"Emekliler tane ile alıyor"

Bir pazar esnafı ise şunları söyledi:

"Emeklilerimiz 'Turptan birer tane, havuçtan ikişer tane, limondan mesela bir tane kat' diyor. Ondan sonra marulun fiyatını söylediğimde adam, 'Küçüğü yok mu?' diyor. Millet geçinemiyor, durum kötü. Vatandaş 'pahalı' diyor, tane tane alıyor her şeyi. Vatandaş kan ağlıyor. Her şey pahalı olduğu için her şeye isyan ediyor. Her şeyin yarısını alıyorlar, çeyrek alıyorlar. Mesela limonu tane alıyorlar. Vatandaş perişan, durumu çok kötü."

Bir başka esnaf da, "Satışlar her geçen gün daha kötüye gidiyor. Millet almakta zorlanıyor. Bu hafta örnek veriyorum 10 kasa satıyorsak, öteki hafta 5 kasa satıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz, masraflar çok. Vatandaş fiyatları duyunca, 'çok pahalı' diyor. Yarım kilo alıyor, kimi almadan gidiyor. Zaten işçi pazara gelemiyor. 1.200 lira yevmiye alıyor, onu da zaten onu bunu aldı mı bitiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kozan, Yerel, Son Dakika

