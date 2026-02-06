Kozan\'da TIR Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

ADANA'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Ahmet Karaca (86), hayatını kaybetti. Aynı yolda 2 gün önce de Karaca'nın eşine otomobilin çarptığı belirtildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Saimbeyli Caddesi'nde meydana geldi. R.A. yönetimindeki 33 AFG 132 plakalı TIR, yolun karşısına geçen Ahmet Karaca'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Karaca'nın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, 2 gün önce de Karaca'nın eşi Fatma Karaca'nın aynı yolda otomobilin çarpması sonucu yatalak kaldığı belirtildi.

TIR şoförünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.