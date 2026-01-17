Kozanoğlu Doğan Bey'in Torununa Tepki - Son Dakika
Kozanoğlu Doğan Bey'in Torununa Tepki

17.01.2026 17:03
Kozan ve çevresinde Fransız işgaline karşı mücadele eden ve "Kozanoğlu Doğan Bey" olarak bilinen Kemal Doğan Paşa'nın torunu, emekli Albay Orkun Özeller'e, Kozan Ülkü Ocakları'nca tepki gösterildi.

Milli mücadele döneminde Kozan ve çevresinde Fransız işgaline karşı mücadele eden ve "Kozanoğlu Doğan Bey" olarak bilinen Kemal Doğan Paşa'nın torunu, emekli Albay Orkun Özeller, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından konferans vermek üzere Adana'nın Kozan ilçesine geldi. Özeller, Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliği'nde konferans verdi.

Konferansın ardından Cumhuriyet Şehidi Kubilay Parkı'na geleceğini sosyal medya hesabından açıklayan Özeller'e, Kozan Ülkü Ocakları tarafından, Devlet Bahçeli'ye yönelik geçmişte yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek parkta açıklama yapmasına izin verilmedi. Bu duruma Orkun Özeller ve beraberindeki ekibe tepki gösterildi.

Polis ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken Orkun Özeller, Kozan Devlet Hastanesi karşısında bulunan Atatürk büstünün olduğu alanda dua ederek kısa bir açıklama yaptı ve ardından ilçeden ayrıldı.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Murat Mercan ise provokasyon olduğunu iddia ederek, "Ülkü Ocakları, Türk milletinin şarjöründe kalmış tek kurşundur. Bugün burada bulunmamamızın sebebi; bu şahsın, liderimiz Devlet Bahçeli'ye geçmiş dönemde bazı hakaretlerde bulunup cezaevine düşmesidir. Terörsüz Türkiye uygulamasına karşı çıkmıştır. Netice olarak bu şahıs, evlere şehit ateşinin düşmesini mi istiyor, terörün bitmesini mi istemiyor? Burası liderimizin memleketi, Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'Kozan milletvekili' dediği memlekettir ve kimseye çığırtkanlık yaptırmayız" dedi.

Orkun Özeller'in 20 şehidimiz olduğu gün cezaevinden davul zurna ile çıkışına tepki gösteren Mercan, "Yirmi vatan evladının şehit olduğu gün cezaevinden davul zurna ile oynanmıştır. Bu mu Türk milliyetçiliği? Burada dedesi varmış, dedesi kendisinden daha şereflidir. Bu kadar İncirlik'te görev yaptın, kaç kere dedeninin arkadaşlarının yanına geldin? Şimdi provokatörlük yapmaya geliyorsun. Kozan'ın yolunu mu bilmiyordun? 'Ben devlet aklıyla hareket ediyorum' diyormuş. Hangi devletin aklıyla hareket ediyorsun? Bizim devletimizin aklıyla hareket etmediğini, hangi devletin aklıyla hareket ettiğini kendisi çok iyi bilir" dedi.

Açıklamanın ardından her iki grupta bölgeden olaysız ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Kemal Doğan, Güvenlik, 3-sayfa, Albay, Kozan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
