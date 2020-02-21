Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi

7 saat önce

Kozluk İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen örgün eğitim ile hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama eğitimi projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi, System.String[]

Kozluk İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen örgün eğitim ile hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama eğitimi projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında Kozluk Tepecik Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılan toplantıya, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Müftüsü Turgut Erhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ve Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak ile kurum müdürleri katıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından proje kapsamında Kozluk'ta yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Osman Bilici, Tepecik, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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