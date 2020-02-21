Kozluk'ta hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama toplantısı düzenlendi - Son Dakika

İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından yapılan bilgilendirme sunumunun ardından proje kapsamında Kozluk'ta yürütülen çalışmalar aktarıldı.

Kozluk İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen örgün eğitim ile hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i anlama eğitimi projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

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