Son Dakika Haberleri: Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı

1 saat önce

Kozluk ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Kozluk'ta Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Açıldı, System.String[]
Kozluk ilçesinde heyelan dolayısıyla kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan ile Yazılı ve Akçalı köyleri arasında ulaşımı sağlayan yol gece yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kozluk İlçe Özel İdare Müdürü Selahattin Aydın, yol kapandığına ilişkin bilginin ulaşmasının ardından ekiplerin söz konusu yere giderek yaptığı çalışma sonucunda yolu ulaşıma açtığını belirterek,"Seçmenlerin rahat bir şekilde sandıklara ulaşıp oylarını vermeleri sağladık. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuz durum karşısında derhal müdahale etmeye hazır durumda bekliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:55 Kaynak: AA

Akçalı, Yenidoğan, Kozluk, Güncel
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