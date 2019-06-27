Kraliçe Elizabeth, 2003'ten buyana ilk kez Irak Cumhurbaşkanını kabul etti
46 dakika önce
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İngiltere'deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003'ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:09 Kaynak: İHA
, İngiltere
'deki temasları kapsamında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya gelerek 2003'ten buyana kraliçeyle görüşen ilk Irak Cumhurbaşkanı oldu.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, İngiltere'deki temasları kapsamında Buckingham Sarayı
'nda İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile bir araya geldiği belirtildi. Irak'ın First Lady'si Sebağ Salih'in de görüşmede hazır bulunduğunu aktarıldı.
İngiltere Kraliçesi 2003'te Saddam rejiminin ABD tarafından devrilmesi ardından iktidara gelen hiçbir Irak Cumhurbaşkanını kabul etmemişti. - ERBİL
Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası
Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!
Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu!
Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun ilk işi bakın ne oldu!