Kremlin "Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor" iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor - Son Dakika

Kremlin "Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor" iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor

14.12.2020 08:22
Kremlin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kornavirüs sonrası pandemi döneminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sığınakta yaşadığı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus liderin daha önce olduğu gibi Novo-Ogarevo'daki rezidansında yaşamakta olduğunu söyledi.

Rossiya 1 televizyonu için verdiği röportajda Peskov, Putin'in bir sığınakta yaşadığı ve talimatlarını buradan verdiği iddialarıyla ilgili soru karşısında, "Hayır, Putin şu an pandemiden önce de yaşadığı Novo-Ogarevo'da yaşıyor. Orada yaşıyor, orada çalışıyor, Kremlin'e geliyor. Çok sık değil, kendisi nasıl isterse, ancak buna karşın iş seyahatlerini gerçekleştiriyor. Teknolojik imkanları ihtiyaç duyduğu yerde kullanabiliyor" ifadelerini kullandı.

HER GÜN KORONAVIRÜS TESTİ YAPTIRIYOR MU?

Peskov, Putin'in her gün koronavirüs testi yaptırıp yaptırmadığı sorusuna da yanıt verdi. Peskov, "Tam olarak devlet başkanının güvenliği için gereken kadar test yaptırıyor" dedi.

Peskov, ayrıca Putin'in gündelik programını düzenleyen epidemiyoloji uzmanları ve doktorları olduğunu ifade etti.

"PUTİN'LE YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER 5-6 METRELİK GÜVENLİ MESAFEDEN YÜRÜTÜLÜYOR"

Peskov, "Devlet başkanı bazı acil durumlarda yüz yüze görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaman zaman insanların Putin ile görüşmeden evvel birtakım test prosedürlerinin tamamlanmasını beklemesi gerekiyor. Bazen de 5-6 metrelik güvenli mesafeden Putin ile görüşülebiliyor. Bu tip görüşmeler sık sık yapılıyor" dedi.

"Şahsi görüşüme göre, pandemi bittikten sonra dahi görüşmelerin belirli bir kısmı yol, hazırlık, şehir içinde hareket, uçuş gibi konular için vakit harcanmadan videokonferans yoluyla gerçekleştirilebilir, bu gerekebilir" ifadelerini kullanan Peskov, pandemi nedeniyle Putin'le kendisinin neredeyse hiç yüz yüze görüşmediğini, genel olarak görüşmelerinin telefon ya da video konferans yoluyla gerçekleştiğini kaydetti.

"YILBAŞINI BÜYÜK İHTİMALLE AİLESİYLE KARŞILAYACAK"

Peskov, Putin'in yılbaşını nerede karşılayacağı ile ilgili soruya da şöyle yanıt verdi: "Nerede olacağını bilmiyorum, ancak büyük ihtimalle her yıl olduğu gibi ailesi ve yakınları ile karşılayacaktır."

Peskov, Putin'in 2020 gibi zor geçen bir senenin sonunda yılbaşı tatilinde dinlenip dinlenmeyeceği konusunda ise "Tam anlamıyla hiç dinlenmiyor, ancak biraz nefes alabilir" dedi.

Kremlin Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor

Vladimir Putin, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin 'Putin pandemi döneminde sığınakta yaşıyor' iddiasını yalanladı: Rezidansta yaşamaya devam ediyor - Son Dakika Dünya


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