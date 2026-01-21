Kripto Paralar İçin Süper Döngü Beklentisi - Son Dakika
Ekonomi

Kripto Paralar İçin Süper Döngü Beklentisi

Kripto Paralar İçin Süper Döngü Beklentisi
21.01.2026 11:19
Binance'in Hukuk Müşaviri Hughes, kripto piyasasında olumlu görünüm ve süper döngü beklentisi açıkladı.

Kripto para borsası Binance'in Baş Hukuk Müşaviri Eleanor Hughes, kripto para piyasasına ilişkin görünümün pozitif kalmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de yaşanan gelişmeler ve sektördeki ivme açısından "kripto paralarda süper döngü" görülebileceğini söyledi.

Hughes, Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Davos'ta düzenlenen 56'ncı Yıllık Toplantıları kapsamında, AA muhabirinin kripto paralar ve piyasadaki beklentilerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kripto para piyasasına yönelik görünümün son derece olumlu seyrettiğini dile getiren Hughes, piyasanın büyümesini ve bir bütün olarak kripto paraların değerinin yükselmesini öngördüklerini bildirdi.

Hughes, kriptoda 4 yıllık "yükseliş ve düşüş" ya da diğer bir ifadeyle "boğa ve ayı" piyasasının görüldüğünü anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak ABD Başkanı Donald Trump etkisi ve geçen yıl temmuzda ABD'deki Genius Yasası ile sektördeki ivme açısından 'süper döngü' görebileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca inanılmaz derecede heyecanlı bir dönem çünkü Genius Yasası'nın etkisi, diğer bölgelerdeki düzenleyicilerin ve kurumların artık kriptoya uyanması ve finansal gelecekleri için bir olasılık olarak kriptoyu ciddiyetle değerlendirmesi anlamına geliyor."

Eleanor Hughes, piyasadaki pozitif görünümün sektördeki kurumsal ve bireysel kullanıcılar için amaca uygun düzenlemeler sağladığını belirterek, "Kriptonun temel bileşenlerinden birisi küresel olarak işlem gören bir ürün olması. Küresel likidite havuzunun avantajlarının kesintiye uğramamasını sağlamak için küresel bir anlayışla düzenlenmesi gerçekten çok önemli." dedi.

Bu varlıklara yönelik kurumsal benimseme ve ilginin artmasının piyasanın büyümesini teşvik edeceğini dile getiren Hughes, dijital para birimlerinin kullanım alanlarının artmasından ve potansiyel faydalarından bahsetti.

"Yapay zeka ve dijital varlıklar refahı artıracak"

Eleanor Hughes, dijital varlıklar ve yapay zeka arasındaki sinerjiye de değinerek, her iki sektörün refahı ve başarı olasılığını artıracağını, Binance olarak yapay zekayı farklı alanlarda kullandıklarını anlattı.

Çalışma verimliliklerini artırmak için yapay zeka teknolojisinden yararlandıklarını kaydeden Hughes, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazırladığımız kodların yaklaşık yüzde 40'ı yapay zeka tarafından oluşturuluyor. Ayrıca yapay zekayı uyum programlarımızda ve dolandırıcılık tespitinde de kullanıyoruz çünkü ürünlerimizi çok daha etkili ve verimli hale getirme konusunda inanılmaz derecede faydalı. Genel olarak kripto piyasasının yapay zekaya ayrılmış kısmı şu an için yüzde 1'den az ve bunun büyüme potansiyeli çok büyük."

Kripto piyasasında süper döngü, önceki dönemlere göre daha uzun süren ve fiyatların yükseldiği uzun vadeli bir boğa piyasası dönemi olarak tanımlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
