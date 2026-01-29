Kristin Fırtınası İber Yarımadası'nı Vurdu - Son Dakika
Dünya

Kristin Fırtınası İber Yarımadası'nı Vurdu

Kristin Fırtınası İber Yarımadası\'nı Vurdu
29.01.2026 10:59
Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz'de 5 kişi hayatını kaybetti, İspanya'da okullar tatil edildi.

İSPANYA ve Portekiz'i etkisi altına alan Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz'de 5 kişi hayatını kaybetti, İspanya'nın birçok bölgesinde eğitime ara verildi.

Portekiz Sivil Koruma yetkilileri, Atlas Okyanusu üzerinden gelerek İber Yarımadası'nı vuran Kristin Fırtınası sebebiyle Leiria bölgesinde 4, başkent Lizbon'un kuzeyindeki Vila Franca de Xira'da ise 1 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülke genelinde salı gününden bu yana 3 bin 300'den fazla kaza ve hasar ihbarı yapıldığı, yaklaşık 530 bin aboneye elektrik verilemediği bildirildi.

Saatteki hızı zaman zaman 150 kilometreyi aşan rüzgar ve şiddetli yağış nedeniyle ülkede çok sayıda ağacın devrildiği ve çatıların uçtuğu belirtildi. Coimbra kentindeki Bissaya Barreto Havaalanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle hangarların yıkıldığı ve çok sayıda uçağın hasar gördüğü, zararın ise 1 milyon avroyu aştığı aktarıldı.

İSPANYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Fırtınanın etkili olduğu İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Almeria, Cadiz ve Malaga eyaletlerine bağlı 77 belediyede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

İber Yarımadası, Hava Durumu, Portekiz, Güvenlik, İspanya, Tatil, Dünya, Son Dakika

