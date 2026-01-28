Kristin Fırtınası İspanya ve Portekiz'i Vurdu

İspanya ve Portekiz'i etkisi altına alan Kristin Fırtınası nedeniyle Portekiz'de 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin elektriksiz kaldığı, İspanya'da 77 bölgede eğitime ara verildiği bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin haberine göre, Kristin Fırtınası nedeniyle İspanya'nın büyük bir bölümünde şiddetli yağmur, rüzgar ve kar yağışı etkili oldu.

Fırtınaya karşı teyakkuza geçen yetkililer, 77 bölgede eğitime ara verildiğini açıkladı.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 140'tan fazla yolun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kısmen ya da tamamen kapandığını duyurdu.

Olumsuz hava koşulları demir yolu ulaşımını da vurdu. Ülke genelinde çok sayıda tren seferinde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları çağrısında bulunarak, herkesin azami dikkat göstermesi gerektiğini vurguladı.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, fırtınanın etkileri Portekiz'de de hissedildi.

Yetkililer, Leiria kentinde çöken yapının 4 kişinin ölümüne yol açtığını, Vila Franca de Xira'da devrilen bir ağacın araca çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fırtınaya bağlı 3 bin 300'den fazla olayın rapor edildiğini belirten yetkililer, elektrik kesintilerinin toplamda 1 milyondan fazla aboneyi etkilediğini ve yaklaşık 570 bin kişinin hala elektriksiz olduğunu açıkladı.

Devrilen ağaçlar ve yolları tıkayan enkaz nedeniyle çok sayıda ana yol trafiğe kapatıldı.

Şiddetli rüzgarlar, Coimbra'daki havaalanında bekleyen uçaklarda hasara yol açarken, Leiria'daki bir futbol stadyumunda da ciddi hasara neden oldu.

Bazı tren seferlerinin hava koşulları nedeniyle askıya alındığı Portekiz'in birçok bölgesinde eğitime ara verildi.