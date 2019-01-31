Kuaför ve Güzellik Merkezlerinden 'Kemik İliğine' Yoğun İlgi

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1,8 Milyon Lira Gelir Elde Eden Fuhuş Çetesinin Mal Varlıklarına El Konuldu

Göl Kenarında Kendini Asan Vatandaş, Şans Eseri Kurtarıldı

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek