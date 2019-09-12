Son Dakika Haberleri: Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı
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Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı

11 dakika önce

KUALA Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları Kuala Lumpur'u sardı.

Kuala Lumpur'u duman bulutu sardı, System.String[]

KUALA Malezya'nın güneyi ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları Kuala Lumpur'u sardı.

Hafta başında ülkenin güneyinden başkente yayılan duman bulutları, şehrin yüksek noktalarında görüş alanının azalmasına sebep oldu.

Şehirde dumanın etkisinden korunmak için maske kullananların sayısı artarken, Kuala Lumpur Belediyesi, sakinlerine mümkün olduğunca dışarı çıkmama uyarısını sürdürdü.

Hükümet, ayrıca ülke genelinde duman bulutunun bu ayın sonuna kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya endişelerini ileten bir mektup yazacağı bildirildi.

Kuala Lumpur'daki duman bulutlarına ilişkin AA muhabirine konuşan şehir sakini Nurul Fairisha Azwin, bu seneki duman bulutlarının bundan önceki yıllara kıyasla daha az etkili olduğunu belirtti.

Nurul, dumandan çocuk ve yaşlıların daha fazla etkilendiğini belirterek "Özellikle çocuklar duman bulutundan daha fazla etkilenebiliyor. Bu yüzden maske takarak gezmekte fayda var." diye konuştu.

Malezya'nın güney kesimleri ile Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarındaki orman yangınları temmuz sonundan bu yana sürüyor.

Kuala Lumpur, Kalimantan, Malezya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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