Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı
Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı

Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı
02.02.2026 23:16
Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba ile müzakere sürecine başladığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını, ancak diyaloga hazır olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün Küba ile görüşmelerin başladığını söylemişti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine Washington yönetimiyle henüz müzakere sürecinde olmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını bildirdi.

Cossio, Associated Press (AP) ajansına verdiği demeçte, son dönemde Trump'ın Küba'ya ilişkin yeni gümrük vergileri kararıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'I YALANLADILAR

Trump'ın, Küba ile görüşmelere başladıklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Cossio, müzakerelerin henüz söz konusu olmadığını söyledi.

Öte yandan, Cossio, ABD ile pek çok konuda gayriresmi diyalog kurmaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer diyalog kurabilirsek bu belki müzakerelere vesile olabilir." dedi.

Küba'nın müzakerelerde bazı kırmızı çizgileri olacağını ifade eden Cossio, bunlar arasında ülkenin anayasasını, ekonomisini ve sosyalist yönetim sistemini sıraladı.

"KÜBA ABD İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Carlos Fernandez de Cossio, Küba'nın "ABD için bir tehdit olmadığını" söyleyerek, "Tek istediğimiz, ABD ile dünyanın geri kalanıyla kurduğumuz gibi ilişki kurmak." diye konuştu.

Küba'nın, ABD yaptırımları ve sevkiyatı aksayan Venezuela petrolü karşısında zayıflayan ekonomisi hakkında konuşan Cossio, "çok zor bir durumun" içerisinde olduklarını dile getirdi.

Cossio, "Küba pek tabii yaratıcılık, metanet ve ciddiyetle kendini hazırlıyor. Küba ne mi yapacak? Sadece izleyin." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Ardından 1 Şubat'taki açıklamasında Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, "Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." demişti.

Trump'ın Küba ile ilgili açıklaması, son haftalarda Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimlerinin ardından gelmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Küba, Son Dakika

Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı

23:16
Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı
