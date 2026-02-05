Küba'da Sıcaklık Tarihsel Düşüş Gösterdi

HAVANA, 5 Şubat (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da kalın giysiler içinde sokakta yürüyen insanlar, 3 Şubat 2026.

Küba Meteoroloji Enstitüsü salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Matanzas eyaletinde bulunan bir hava istasyonunun sabah yerel saatle 07.00'de 0 santigrat derece sıcaklık kaydettiğini belirtti.

Böylece tropikal bir ülke olan Küba'da sıcaklık kayıtlara geçen tarihte ilk kez donma noktasına ulaşarak, Şubat 1996'daki 0,6 santigrat derecelik rekoru kırmış oldu. (Fotoğraf: Joaquin Fernandez/Xinhua)