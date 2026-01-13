Küba\'dan ABD ile Diálogo Çıkışı

HAVANA, 13 Ocak (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göçmenlik konularına yönelik teknik temasların dışında bir görüşme yapmadıklarını vurgulayarak, müzakereye ise hazır olduklarını yineledi.

Diaz-Canel pazartesi günü yaptığı açıklamada mevcut ABD yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli ABD yönetimleriyle "ciddi ve sorumlu" bir diyalog yürütmeye geçmişte olduğu gibi bugün de istekli olduklarını söyledi.

Diaz-Canel, böyle bir diyaloğun "egemen eşitlik, karşılıklı saygı, uluslararası hukukun ilkeleri, karşılıklı fayda, içişlerine müdahale etmeme ve bağımsızlığa tam saygı temelinde" yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Diaz-Canel, "Küba mevcut ikili göçmenlik anlaşmalarına titizlikle uymaktadır. Tarihte de görüldüğü gibi ABD-Küba ilişkileri, düşmanlık, tehditler ve ekonomik baskıdan ziyade uluslararası hukuka dayalı olursa ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.