Küba'dan ABD ile Diálogo Çıkışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Küba'dan ABD ile Diálogo Çıkışı

Küba\'dan ABD ile Diálogo Çıkışı
13.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diaz-Canel, ABD ile göçmenlik görüşmelerinin dışında diyaloga hazır olduklarını belirtti.

HAVANA, 13 Ocak (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göçmenlik konularına yönelik teknik temasların dışında bir görüşme yapmadıklarını vurgulayarak, müzakereye ise hazır olduklarını yineledi.

Diaz-Canel pazartesi günü yaptığı açıklamada mevcut ABD yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli ABD yönetimleriyle "ciddi ve sorumlu" bir diyalog yürütmeye geçmişte olduğu gibi bugün de istekli olduklarını söyledi.

Diaz-Canel, böyle bir diyaloğun "egemen eşitlik, karşılıklı saygı, uluslararası hukukun ilkeleri, karşılıklı fayda, içişlerine müdahale etmeme ve bağımsızlığa tam saygı temelinde" yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Diaz-Canel, "Küba mevcut ikili göçmenlik anlaşmalarına titizlikle uymaktadır. Tarihte de görüldüğü gibi ABD-Küba ilişkileri, düşmanlık, tehditler ve ekonomik baskıdan ziyade uluslararası hukuka dayalı olursa ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Güncel, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba'dan ABD ile Diálogo Çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:57:10. #7.11#
SON DAKİKA: Küba'dan ABD ile Diálogo Çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.