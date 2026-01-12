Küba\'dan ABD\'ye Sert Yanıt

KÜBA Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile 'anlaşma yapmaları' çağrısına yanıt vererek, "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'geç olmadan anlaşma yapmaları' çağrısına ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Diaz-Canel, Küba'nın saldırgan bir devlet olmadığını belirterek, ülkenin 66 yıldır ABD'nin saldırılarına maruz kaldığını bildirdi. Diaz-Canel, "Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" ifadelerini kullandı.

Küba halkının kanının son damlasına kadar vatanını savunmaya hazır olduğunu vurgulayan Diaz-Canel, kimsenin ülkeyi tehdit edemeyeceğini de aktardı.