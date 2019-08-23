Son Dakika Haberleri: Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti
Son Dakika Güncel Haber

Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti

1 saat önce

Yazar Ali Lidar ''Küçük Prens üzerine ve Küçük Prens Müzesi'' konulu söyleşisiyle Foça Kitap Günlerine katıldı.

Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti, System.String[]

Eskişehir doğumlu öğretmen ve yazar Ali Lidar, Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılan ve 1943'te yayımlanan ''Küçük Prens'' isimli masal hakkında ilgi çekici notlar aktardı.

Lidar, dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olan ''Küçük Prens''in Sümerce gibi günümüzde konuşulmayan dillere çevrildiğini, hatta şivelere uyarlandığını ifade etti.

Eskişehir Anadolu Lisesinde öğretmenlik yapan Ali Lidar, okul hizmet binası eklentisinde bir Küçük Prens Müzesi kurmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Lidar, bu projeyi hayata geçirebilmek için, ''Küçük Prens'' eserini sevenlere maddi destek çağrısında bulundu.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:06 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: Kadın cinayetlerine karşı üzerimize düşeni yapmaya hazırız
Spiker Hülya Hökenek'in Emine Bulut'un haberini sunarken sözcükler boğazına düğümlendi PMT-76 platform makineli tüfeğinin prototipi tamamlandı Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:22:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Küçük Prens, Beşkapılar'dan geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]