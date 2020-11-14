Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı

14.11.2020 00:36
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

KÜÇÜKÇEKMECE'de KİSDER isimli bir derneğin lokaline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de KİSDER isimli bir derneğin lokaline kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenledi. Olayda dernek lokalinde bulunan bir kişi açılan ateş sonucu yaralandı. Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Rıfat Ilgaz Caddesi'nde yaşandı. KİSDER isimli derneğin önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler derneğe silahlı saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu dernekte bulunan kişilerden Muhammed A. (21) yaralandı, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişiler ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Muhammed A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı

Saldırı, Polis, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de derneğe silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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