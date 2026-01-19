Küçükçekmece\'de Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

Küçükçekmece'de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi. İETT otobüsü yolda kalırken, yokuşta kayan bir TIR kaza yaptı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından kar yağışı gece saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde tüm ilçelerde etkisini gösterdi. En çok etkilenen ilçelerden Küçükçekmece'de İkitelli Mahallesi'nde trafikte ilerleyemeyen İETT otobüsü yolda kalırken, yokuştan kayan TIR ise kaldırıma çarparak durabildi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.