Yoğurt kabında uyuşturucu ticareti

Küçükçekmece'de polis ekipleri yaptıkları uygulamada durdurdukları şahsın elindeki yoğurt kovasında uyuşturucu buldu. Yoğurdun arasından çıkarılan uyuşturucu haplar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. Kimlik bilgileri tespit edilen S.Ş.'nin yapılan sorgulamada suç kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın elinde taşıdığı yoğurt kovası ve üstünde yapılan aramalarda 188 gram kubar, 1 adet cep telefonu, bin 460 TL para, yoğurt kovasında gizlenmiş bin 990 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin Atatürk Mahallesi'ndeki ikametinde aynı gün saat 23.00 sıralarında yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 bin 400 TL, 250 dolar ele geçirildi. Şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 9 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL