Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
02.01.2026 23:47
Küçükçekmece'de motosikletli saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Polis arıyor.

Küçükçekmece'de motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin olayla ilgisi olmayan bir genç olduğu ortaya çıkarken, polisin saldırganların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 20.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, kaldırımda bekleyen Muhammed Gözsu ve Levent Ö.'yü hedef alarak kurşun yağdırdı. İki genç yere yığılırken mermiler, o sırada olayla ilgisi olmayan ve kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu Hasan Ali'ye de isabet etti. Saldırganlar ise kaçtıktan bir süre sonra motosikleti boş bir alana bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olayın gerçekleştiği sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Gözsu ve Hasan Ali, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Levent Ö.'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 20 tane boş kovan bulunurken, mermilerin park halindeki bir araca da isabet ettiği görüldü. İncelemenin ardından polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Küçükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Suç, Son Dakika

