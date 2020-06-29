Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Küçükçekmece Gölü'ne verilen küçük bir atık ve sıcaklık artışları bile balık ölümlerine neden olabiliyor.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İç Su Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, " Küçükçekmece Gölü'ne verilen küçük bir atık ve sıcaklık artışları bile balık ölümlerine neden olabiliyor. Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri organik atıkların parçalanması nedeniyle ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabilir." dedi.

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Albay, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ve yengeç ölümleriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Küçükçekmece Gölü'nün 1950'li yıllardan beri hem evsel hem endüstriyel atıklar ile kirletildiğini belirten Albay, "4. sınıf (en kalitesiz su) su kalitesine sahip Küçükçekmece Gölü'ne verilen küçük bir atık ve sıcaklık artışları bile balık ölümlerine neden olabiliyor. Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri organik atıkların parçalanması nedeniyle ortaya çıkan oksijen eksikliğinden kaynaklanmış olabilir." diye konuştu.

Gölde aşırı alg artışı, kuş ve balık ölümlerinin görüldüğünü dile getiren Albay, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ki oksijen tüm canlıların yaşamı için oldukça önemlidir. Gölde çözünmüş oksijen sorunu hemen hemen yıl boyunca görülmektedir. Çözünmüş oksijen sorunu ancak göle atık verilmemesi ve bir zamanlar gölü besleyen Firuzköy Deresi ve Nakkaş derenin göle temiz su taşımasını temin etmekle mümkündür. Küçükçekmece Gölü'ne zaman zaman endüstriyel atıklar verildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle gölde kontrollerin artırılması ve bu durumu alışkanlık haline getiren tesislerin büyük yaptırımlar yapılması gerekmektedir."

"Gölde sadece gümüş, kefal ve kaya balıkları yaşıyor"

Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan su canlısı tür sayısının 1950'li yıllarda oldukça fazla olduğunu dile getiren Albay, ama şu anda gölde sadece gümüş, kefal ve kaya balıkları gibi sadece kirli suya dayanıklı balıklar yaşadığını aktardı.

Albay, insanların gölde bulunan suyla hiçbir şey yapmaması gerektiğini vurgulayarak, sözlerin şöyle tamamladı:

"İnsanlar gölde olan suyu kesinlikle kullanmasın. Böylesine zamanlarda insanlar gölden kesinlikle balık tutmasınlar. Çünkü suyun kalitesi çok kötü durumda. İnsanlar göle atık atan kişi ve kurumları ilgili kurumlara bildirsinler. Vatandaşlarımız yıl boyunca gölde yüzme gibi faaliyetlerinde bulunmamalarını tavsiye ediyorum. Küçükçekmece Gölü İstanbul'a yeniden kazandırılması için gerekli adımların atılması gerekiyor."

Küçükçekmece Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:37 Kaynak: AA

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