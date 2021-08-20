Küçükelmalı Tabiat Parkı Göleti'ne 1200 yavru sazan bırakıldı - Son Dakika

Küçükelmalı Tabiat Parkı Göleti'ne 1200 yavru sazan bırakıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı Göleti'ne Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 1200 yavru sazan balığı salındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı Tabiat Parkı Göleti'ne Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında 1200 yavru sazan balığı salındı. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesiyle eko sistemin canlılığını koruyacağını ifade etti. Sert, 2-3 yıl sonra balıkların büyüdüklerinde amatör balıkçılıklar için yeni bir hobi imkanı sağlanacağını söyledi. Konuşmanın ardından Küçükelmalı Tabiat Parkı Göleti'ne 1200 yavru sazan bırakıldı.

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