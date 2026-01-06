Kudüs'te Protesto: Otobüs Göstericilere Daldı - Son Dakika
Kudüs'te Protesto: Otobüs Göstericilere Daldı

06.01.2026 22:52
Ultra Ortodoksların askerlik karşıtı protestolarında otobüs dalınca 1 ölü, 3 yaralı var.

İsrail'deki zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına otobüsün dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler'in zorunlu askerlik uygulamasına karşı protestoları devam ediyor. İşgal altındaki Kudüs'te toplanan Ultra Ortodoks Yahudiler, birçok noktada ateş yakarak yolları trafiğe kapatırken, bazı göstericiler ise gazetecilere saldırdı.

Tansiyonun yükseldiği protestolar sırasında Jeremiah Caddesi'ndeki göstericilerin arasına bir kişi otobüs ile daldı. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Polis, saldırının ardından otobüs sürücüsünü gözaltına aldı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, göstericilerden birinin otobüsün altında kalarak metrelerce sürüklendiği görüldü. - KUDÜS

Kaynak: İHA

