Kulaklıkaya'dan DEAŞ'la Mücadele Vurgusu

(RİYAD) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Kulaklıkaya konuşmasında, Suriye'deki ateşkes ve entegrasyon sürecinin ülkenin toprak bütünlüğü ile birliği temelinde ve Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde tekemmülünün önemine dikkat çekti. DEAŞ'la mücadelede tek meşru aktör olarak Koalisyon üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin ve Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı." denildi.