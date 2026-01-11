Kulaklıkaya ve Halil, Cidde'de Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil ile Cidde'de biraraya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil ile Cidde'de biraraya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 22. Olağanüstü Toplantısı marjında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Halil ile Cidde'de biraraya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı."