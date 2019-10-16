Kulp'ta METEM Lisesi yapılıyor

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yapımı devam eden Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Lisesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ile inşaatı gezen Kaymakam Gözlet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gözlet, inşaatın peyzaj çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirilmesi yönünde ilgililere talimat verdi.

Lisenin yüzde 80'nin tamamlandığını kaydeden Gözlet, lisenin ikinci dönemde hizmet vermesini hedeflediklerini söyledi.

Gözlet, "Okul binamızda 24 derslik, 2 mutfak atölyesi, 2 servis atölyesi, bilgisayar labarotuvarı, çok amaçlı salon ve 200 kişilik pansiyon bulunuyor. Çocuklarımız en iyi okullarda eğitim görmeyi hak ediyor. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi ve ilçemizin eğitim açısından iyi bir ivme yakalaması için çaba harcıyoruz." dedi.