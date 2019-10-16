Son Dakika Haberleri: Kulp'ta METEM Lisesi yapılıyor
Son Dakika Güncel Kulp'ta METEM Lisesi yapılıyor

Kulp'ta METEM Lisesi yapılıyor

34 dakika önce

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yapımı devam eden Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Lisesinde incelemelerde bulundu.

Kulp'ta METEM Lisesi yapılıyor, System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yapımı devam eden Kulp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (METEM) Lisesinde incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya ile inşaatı gezen Kaymakam Gözlet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gözlet, inşaatın peyzaj çalışmasıyla hızlı bir şekilde tamamlanarak 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirilmesi yönünde ilgililere talimat verdi.

Lisenin yüzde 80'nin tamamlandığını kaydeden Gözlet, lisenin ikinci dönemde hizmet vermesini hedeflediklerini söyledi.

Gözlet, "Okul binamızda 24 derslik, 2 mutfak atölyesi, 2 servis atölyesi, bilgisayar labarotuvarı, çok amaçlı salon ve 200 kişilik pansiyon bulunuyor. Çocuklarımız en iyi okullarda eğitim görmeyi hak ediyor. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi ve ilçemizin eğitim açısından iyi bir ivme yakalaması için çaba harcıyoruz." dedi.

Meslek ve Teknik Eğitim Merkezi, Mustafa Gözlet, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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