Kültür Günü'nde Kültürel Zenginlik Tanıtıldı - Son Dakika
Kültür Sanat

Kültür Günü'nde Kültürel Zenginlik Tanıtıldı

24.12.2025 16:18
DPÜ'de uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait kültürel ürünleri sergileyerek kaynaşma sağladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) öğrenim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yiyecek, giyecek ve kültürel ürünlerini "Kültür Günü" etkinliğinde tanıttı.

DPÜ ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki bedestende düzenlenen etkinlikte, 13 ülkeden uluslararası öğrenciler stant açtı.

Üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yalçın, uluslararası öğrencilerin üniversitenin en kıymetli renkleri olduğunu söyledi.

Yalçın, DPÜ'nün kapılarının uluslararası öğrencilere her zaman açık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde uluslararası öğrencilerimizin artmasını, kaynaşmasını çok arzu ediyoruz. İnşallah bu tür etkinlikler bu kaynaşmalara birer vesile olmuş olur. ?Bu program gerçekten çok anlamlı. Burada yoğun bir gayret ve emek var. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımıza, Uluslararası Öğrenci Derneğimize, diğer sivil toplum kuruluşlarına ve davete icabet eden bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum."

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun ise uluslararası öğrencilerin Kütahya'ya ülkelerinin kültürlerini de getirip burada tanıttıklarını ifade etti.

Etkinliği kültürel kaynaşmaya katkı sunmak için düzenlediklerini anlatan Ceyhun, "Buradaki öğrencilere deyim yerindeyse ağabeylik yapmaya çalışıyoruz, kardeşlik yapmak istiyoruz. Onların buna ihtiyaçları var, çünkü gurbetteler." dedi.

Ceyhun, etkinliğini ilerleyen zamanlarda il merkezinde de düzenleyeceklerini anlatarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Etkinlikte yaklaşık 500 öğrenci açtıkları stantlarda ülkelerinin geleneksel kıyafetlerini, bazı yemekleri ve kültürel ürünlerini sergiledi, halk dansları gösterisi sundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Son Dakika

