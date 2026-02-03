Kültürel Miras Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti - Son Dakika
Kültür Sanat

Kültürel Miras Toplantısı Samsun'da Gerçekleşti

Kültürel Miras Toplantısı Samsun\'da Gerçekleşti
03.02.2026 20:21
Samsun'da, "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri Karadeniz Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Samsun'da, "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri Karadeniz Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünce Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Daire Başkanı Uğur Kılıç, kurum olarak yaşayan mirasların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda, somut olmayan kültürel mirasın kuşaklar arası aktarımını hedefleyen "Yaşayan Miras Okulu" çerçevesinde Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde Yaşayan Miras Okulu oluşturularak hizmete açıldığını anımsatan Kılıç, "O okula, okullarımız randevu sistemiyle geliyorlar ve somut olmayan kültürel mirasın birçok unsurunu yaşayarak öğreniyorlar. Bugün Samsun'da olmamızın en önemli amaçlarından biri de yaşayan miras okulumuzun ikincisini Samsun'da açabilmek. Bunun da müjdesini buradan sayın genel müdürümüzün, sayın bakanımızın da tensipleriyle vermiş olalım." dedi.

Söz konusu projenin bakanlıklar, valilikler ve belediyeler işbirliğiyle yürütüldüğünü aktaran Kılıç, şöyle konuştu:

"Çünkü parça parça bütün bakanlıklarımız bu tür şeyler yapıyor. İşte bir gençlik merkezine gittiğinizde okçuluğu, ebru sanatını görebiliyorsunuz. Biz bütün bu gücü hep birlikte koordine edersek daha güzel olur fikriyle bütün bu kurumların işbirliğinde yaşayan miras okulları açmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında Türkiye'nin 7 bölgesinden ikişer şehir belirledik. 14 şehrimizde açmak için projenin ikinci etabını böyle geliştireceğiz. Sonrasında da inşallah bütün şehirlerimizde açmanın yollarını arayacağız. Hem kültür varlıklarını hem somut olmayan kültürel mirası birlikte korumak ve bütünleşik korumanın da bu vesileyle önünü açmış olacağız."

Türkiye'nin UNESCO macerasının da çok güçlü şekilde devam ettiğini anlatan Kılıç, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde Türkiye'den 32 unsurun yer aldığını, bunun büyük bir başarı olduğunu kaydetti.

Vali Yardımcısı Murat Bulacak ise kültürel çeşitliliğin korunması amacıyla UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi"nin Türkiye tarafından 2006 yılında imzalandığını dile getirdi.

Sözleşmeyle kültürel mirası saptama, yaşama ve gelecek nesillere aktarılmasının sağlandığına dikkati çeken Bulacak, "Kimliğimizin yapı taşları olan geleneklerimiz, sözlü anlatımlarımız ve el sanatlarımızı, dijitalleşen dünyanın hızına kurban etmemek, aksine onları yaşatmak temel vizyonumuzdur. Samsun Valiliği olarak bu süreci büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesindeki Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü 2008 yılından bu yana il müdürlüklerimizde koordineli olarak ulusal envanter çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir." diye konuştu.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen, katılımcılara "Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Formu Hazırlama Rehberi" konulu sunum yaptı.

Programa, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ilden kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ile akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Samsun, Kültür, Miras, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
