Son Dakika Haberleri: Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle anıldı
Son Dakika Güncel Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle anıldı

Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle anıldı

6 saat önce

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Kulu'da da düzenlenen törenle anıldı.

Kulu'da, Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde törenle anıldı, System.String[]

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Kulu'da da düzenlenen törenle anıldı.


Kulu'da Atatürk'ü anma programı, ilçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte göndere çekilen bayrak yarıya indirildi. Ardından program, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk'e çelenk sunma gösterisi, 'Nasıl söylerim öldüğünü' adlı gösteri, 'Atatürk'ün hayatı' gösterisi ve 'İzindeyiz yüce Atam' adlı gösteri sergilendi. Şiir dinletisinin ardından program sona erdi.


Programa, İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Fatih Düzgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan ve ilçe protokolü, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Mustafa Kemal Atatürk, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:38 Kaynak: İHA
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