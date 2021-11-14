Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ayrıca kahvehane sahibi M.Ç.'ye de kumara yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Kuruvaka köyünde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kahvehaneye baskın yaptı. Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara kumar oynamaktan 5326 sayılı kanunun 34. maddesince toplam 5 bin 344 TL para cezası uygulandı.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde kahvede kumar oynayan şahıslar jandarma tarafından yakalandı. Şahıslara 5 bin TL cezai işlem uygulandı.

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