Kumluca'da traktörle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kumluca'da traktörle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kumluca'da traktörlerle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kumluca'da traktörlerle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Mehmet Akın'ın (64) kullandığı 45 ZB 0819 plakalı motosiklet, Altınyaka yolu Güzören Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Halid Levent Şenharput'un (21) yönetimindeki 07 VBV 19 plakalı traktörle çarpıştı. Traktörün römorkunun altında kalarak sürüklenen motosiklet sürücüsü Akın ağır yaralandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Traktör şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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