Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

02.07.2022 00:09
Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Antalya'nın Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı.

Kumluca ilçesinde Mavikent Mahallesi Karaöz mevkisinde düzenlenen etkinliklere Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Köleoğlu, konuşmasında, Türkiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kanunla kutlanmaya başlandığını belirtti.

Yaklaşık 100 yıldır kabotaj bayramının kutlandığını belirten Köseoğlu, "İlçemizde de 1 Temmuz'da çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu yıl burada 31'incisini gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutluyoruz. Güzel bir gün, güzel etkinliklerimiz var. Emeği geçen, burada yarışmalara katılarak etkinliğimizi renklendiren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından yüzme, su altında bekleme, sürat tekneleri yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Öte yandan yağlı direklerden bayrak almaya çalışan yarışmacılar zor anlar yaşadı.

Alanya

Alanya ilçesinde ise Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Red Bull Yağlı Direk yarışları düzenlendi.

Alanya İskelesi'nde düzenlenen etkinlik, protokol üyelerinin şehitler için denize çelenk bırakmasıyla başladı.

Yağlı direk yarışına katılan 78 kişi, direğin ucundaki Türk bayrağını alıp birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Bayrağı almayı başaran Okan Koca, yarışın kazananı oldu.

Ödülünü alan Okan Koca, gazetecilere, iki senedir düzenlenen yarışmalara katıldığını belirterek, "Elbet bir gün alacağımı biliyordum. İnandım, bekledim ve aldım. Biraz zordu ama heyecanı yendikten sonra kolaylaştı." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kumluca ve Alanya ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı - Son Dakika

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